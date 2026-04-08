Российская теннисистка Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Линце

Теннисистка Андреева обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал турнира в Линце
Первая ракетка России Мирра Андреева одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс в матче второго круга турнира WTA 500 в австрийском Линце.

Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2. За игру Андреева выполнила шесть подач на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале соперницей Андреевой станет победительница матча между венгеркой Далмой Галфи и румынкой Сораной Кырстей. Турнир в Линце имеет призовой фонд более 1,2 миллиона долларов и завершится 12 апреля.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

