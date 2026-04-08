От Келли Кэпвелл до Клэр Андервуд: самые яркие роли в карьере Робин Райт

Актрисе Робин Райт исполнилось 60 лет. Те, кому за 40, знают ее как Келли из Санта-Барбары, люди помоложе скорее помнят ее блестящую роль в сериале «Карточный домик», а в прошлом году вышел сериал «Девушка моего сына», который высоко оценили и сами девушки, и мамы взрослых мальчиков. Однако свои лучшие роли Робин Райт исполнила не только в сериалах.

Она родилась 8 апреля 1966 года в Далласе, в американском Техасе, в 14 лет начала карьеру модели, а уже в 18 попала в знаменитую Санта-Барбару, где продержалась четыре сезона.

В 1989 году Робин Райт начала встречаться с Шоном Пенном. У актеров родились двое детей — дочь Дилан в 1991-м и сын Хоппер Джек в 1993-м, — а в 1996 году они поженились. Робин Райт и Шон Пенн вместе снялись в нескольких фильмах. Но семейная жизнь складывалась сложно: они несколько раз сходились и расходились, пока в 2010-м все-таки официально и окончательно не развелись и Робин Райт не избавилась от дополнительной фамилии Пенн в титрах фильмов и сериалов. Сейчас актриса живет в Великобритании с новым партнером, архитектором Генри Смитом.

