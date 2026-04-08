Боец UFC Царукян рассказал, когда Махачев завершит карьеру

Царукян: через два боя Махачев уйдет из ММА, а я возьму спорт под контроль

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян заявил, что обладатель титула промоушена в полусреднем весе Ислам Махачев близок к завершению карьеры. Его слова передает Championship Rounds в социальной сети Х.

«Ислам уйдет из ММА, думаю, через два боя. Один-два боя — и все. Через год я возьму этот спорт под свой контроль», — заявил Царукян.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником Махачева на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

Ранее Царукян спровоцировал массовую драку на турнире в США.