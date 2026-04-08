Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Можно сравнить с Малининым»: Рудковская о 14-летней чемпионке России Костылевой

Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская заявила, что 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву можно сравнить с ведущими фигуристами мира. Ее слова передает Sport24.

«Конечно, Костылеву можно сравнить с Ильей Малининым. Он уникум, но и Лена уже устанавливает мировые рекорды: шесть ультра-си в двух программах на двух первенствах России среди юниоров подряд. Жаль, что она пока не может показать это на международной арене. Уверена, что она произведет там фурор», — заявила Рудковская.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее отец Костылевой назвал дочь пофигисткой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!