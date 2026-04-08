«Можно сравнить с Малининым»: Рудковская о 14-летней чемпионке России Костылевой

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская заявила, что 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву можно сравнить с ведущими фигуристами мира. Ее слова передает Sport24.

«Конечно, Костылеву можно сравнить с Ильей Малининым. Он уникум, но и Лена уже устанавливает мировые рекорды: шесть ультра-си в двух программах на двух первенствах России среди юниоров подряд. Жаль, что она пока не может показать это на международной арене. Уверена, что она произведет там фурор», — заявила Рудковская.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее отец Костылевой назвал дочь пофигисткой.