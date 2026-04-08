Бузова, Седокова, Билан: кто пришел на премию «Жара Music Awards»

8 апреля в Московской области прошла премия «Жара Music Awards». В этом году награды вручили в более чем 10 номинациях. Среди них «Певец года», «Альбом года» и «Артист поколений».

На сцену вышли ANNA ASTI, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Мари Краймбери, Люся Чеботина, Григорий Лепс и многие другие известные поп-исполнители. Ведущие премии — Ольга Бузова и Прохор Шаляпин.

До начала концерта артисты, традиционно, пообщались с журналистами и попали в объективы фотокамер. Некоторые из звезд пришли на шоу в ярких образах.

Так, Юлия Савичева предстала в нарочито «антигламурном» стиле. По ее словам, этот образ — протест, которым она хочет показать себя со всеми взлетами и падениями. Ольга Бузова, напротив, появилась в сияющем платье, усыпанном стразами, а блогер и певица Карина Кросс выбрала странный и неожиданный образ — нарисовала себе огромные глаза мухи.

