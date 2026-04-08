Дмитриев высказался по поводу будущего НАТО

У НАТО мрачное будущее. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Президент [США Дональд] Трамп о НАТО: «Их проверили, и они не справились». Пресс-секретарь [Белого дома Кэролайн] Левитт: «НАТО отвернулось от американского народа». Мрачное будущее провалившегося НАТО», — говорится в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США указали на роль НАТО в перемирии с Ираном.