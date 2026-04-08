Курганец ворвался в квартиру к бывшей и похитил ее

Курганец стал фигурантом уголовного дела после того, как похитил человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кетово. По версии следствия, в этот день 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ворвался в квартиру бывшей возлюбленной, избил ее и, угрожая ножом, вывел из дома. После этого фигурант увез пострадавшую к себе домой.

На пару обратил внимание сосед и сообщил в полицию.

«В те же сутки следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции личность и местонахождение злоумышленника и потерпевшей были установлены», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и проникновении в жилье. Выяснилось, что его уже несколько раз привлекали к ответственности за преступления против личности. Следователи будут просить суд о заключении под стражу.

