Курганец ворвался в квартиру к бывшей и похитил ее

В Курганской области мужчину задержали за похищение бывшей возлюбленной
Курганец стал фигурантом уголовного дела после того, как похитил человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кетово. По версии следствия, в этот день 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ворвался в квартиру бывшей возлюбленной, избил ее и, угрожая ножом, вывел из дома. После этого фигурант увез пострадавшую к себе домой.

На пару обратил внимание сосед и сообщил в полицию.

«В те же сутки следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции личность и местонахождение злоумышленника и потерпевшей были установлены», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и проникновении в жилье. Выяснилось, что его уже несколько раз привлекали к ответственности за преступления против личности. Следователи будут просить суд о заключении под стражу.

Ранее уфимец похитил и жестокого избил знакомого, лишив его слуха.

 
Угрозы Трампа за помощь Ирану и «Разговоры о важном» в детсадах. Главное за 8 апреля
