Трамп обсудит с Рютте вопрос о возможном выходе США из НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит вопрос о возможном выходе страны из альянса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Думаю, он (Трамп. — «Газета.Ru») будет обсуждать это через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите [комментарий] напрямую от президента по итогам этой встречи сегодня днем», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала войны в Иране Трамп резко критиковал союзников по НАТО и Европе за отказ поддержать совместную американо-израильскую военную операцию. Особенно его возмутило то, что традиционные союзники США не вмешались в ситуацию с Ормузским проливом — важнейшим водным путем, который Иран фактически перекрыл с начала войны и по которому проходит значительная часть мировой нефти. По его словам, идея выхода США из блока «не подлежит пересмотру».

Соответствующие заявления президента США вызвали обеспокоенность среди стран — членов альянса.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.