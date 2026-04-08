Глава МИД Ирана назвал невозможным перемирие с США, пока идут удары Израиля

Арагчи: США нужно выбрать между прекращением огня и продолжением огня через Израиль

США должны сделать выбор между прекращением огня на Ближнем Востоке и продолжением конфликта через Израиль. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор — прекращение огня или продолжение войны посредством Израиля. Нельзя выбрать и то, и то. В мире видят массовые жертвы в Ливане. Мяч на стороне США и мир следит за тем, выполнят ли они свои обязательства», — написал глава МИД Ирана.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент РФ Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

