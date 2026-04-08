Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Ирана назвал невозможным перемирие с США, пока идут удары Израиля

Арагчи: США нужно выбрать между прекращением огня и продолжением огня через Израиль
Francisco Seco/AP

США должны сделать выбор между прекращением огня на Ближнем Востоке и продолжением конфликта через Израиль. Об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор — прекращение огня или продолжение войны посредством Израиля. Нельзя выбрать и то, и то. В мире видят массовые жертвы в Ливане. Мяч на стороне США и мир следит за тем, выполнят ли они свои обязательства», — написал глава МИД Ирана.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент РФ Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
