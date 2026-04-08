Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана

Нетаньяху: прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан

Временное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает телеканал Sky News.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле назвали перемирие с Ираном «небывалой катастрофой».