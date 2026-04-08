В Белом доме подтвердили состав делегации на переговорах с Ираном

Левитт: делегация США во главе с Вэнсом отправится на переговоры в Исламабад

Команда американских переговорщиков отправится в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану, которые начнутся 11 апреля. Об этом рассказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Я могу объявить, что президент направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, специальным посланником [Стивом] Уиткоффом и мистером [Джаредом] Кушнером в Исламабад на переговоры в эти выходные», — сказала Левитт.

Она уточнила, что первый раунд состоится в субботу утром по местному времени, и в Вашингтоне с нетерпением ждут этих очных встреч.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

