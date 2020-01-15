Началось послание Путина к Федеральному собранию
close
Президент России Владимир Путин начал оглашение ежегодного обращения к Федеральному собранию.
Глава государства выступит с обращением к депутатам и сенаторам в Центральном выставочном зале «Манеж».
В этом году послание президента транслируют на московских фасадах, в частности, на гостинице «Космос», Центральном телеграфе и кинотеатре «Октябрь».
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Послание Федеральному собранию: что скажет президент