Началось послание Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение ежегодного обращения к Федеральному собранию.

Глава государства выступит с обращением к депутатам и сенаторам в Центральном выставочном зале «Манеж».

В этом году послание президента транслируют на московских фасадах, в частности, на гостинице «Космос», Центральном телеграфе и кинотеатре «Октябрь».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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