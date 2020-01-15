Началось послание Путина к Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 20 февраля... Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 20 февраля...
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 20 февраля...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин начал оглашение ежегодного обращения к Федеральному собранию.

Глава государства выступит с обращением к депутатам и сенаторам в Центральном выставочном зале «Манеж».

В этом году послание президента транслируют на московских фасадах, в частности, на гостинице «Космос», Центральном телеграфе и кинотеатре «Октябрь».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.

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