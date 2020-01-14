Зариф заявил о стратегической ошибке «евротройки» в решении по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал стратегической ошибкой решение «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») формализовать процесс решения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД). Об этом он заявил на встрече с государственным министром в МИД Германии Нильсом Анненом, сообщается на сайте иранского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что данное решение не обосновано юридически, и оценил его как стратегическую ошибку в политике европейских стран.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран «евротройки» объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Данный шаг должен способствовать возвращению сроков сделки в установленные рамки.

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