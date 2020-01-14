Суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии Атамбаева

Суд решил продлить срок заключения под стражей бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По словам защиты, суд поставил увеличить срок заключения Атамбаева на два месяца, то есть до 15 марта 2020 года.

Также адвокат рассказал, что следующее заседание по делу состоится 16 января.

Бывший президент Киргизии был арестован 9 августа. Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова.

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