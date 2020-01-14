Президент Эстонии обвинила Россию в несерьезности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия несерьезно относится к выполнению своих международных обязательств. Об этом эстонский лидер рассказала в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она сказала, что данная проблема касается всех.

По ее мнению, Москва несерьезно относится к подписям, которые ставит на международных соглашениях.

Кальюлайд также добавила, что Эстония поддерживает общую оценку государств НАТО, которые считают Россию непредсказуемым государством.

Эстонский лидер также заявила, что надежды на становление России демократическим государством после президентства Бориса Ельцина не оправдались.