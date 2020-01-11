Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Пути провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора обсуждалась ситуация в Ливии. Российский президент выступил за активизацию усилий, направленных на прекращение огня и налаживание мирного процесса в стране.

Также Путин сообщил Мухаммеду Аль Нахайяну об итогах переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, которые направлены на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган призвали установить режим прекращения огня в Ливии с 12 января

— Путин провел переговоры с президентом Египта по ситуации в Ливии

— Трамп намерен обсудить Ливию с Россией