В Абхазии оппозиция заблокировала здание администрации президента
Протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, боле 200 представителей оппозиции находятся внутри здания. Протестующие никого внутрь не пускают, они вновь требуют отставки действующего президента Рауля Хаджимбы.
Администрация и парламент находятся в одном здании.
Ранее 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии.