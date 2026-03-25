Туроператоры заявили, что российских туристов не затронул энергетический кризис в Египте

Сокращение работы магазинов, кафе и парков в Египте практически не сказывается на российских туристах — большинство отдыхающих проводят время на территории отелей. Об этом «Газете.Ru» заявили в Российском союзе туриндустри (РСТ), комментируя ограничения в стране из-за перебоев с электричеством.

«Фиксируются отдельные случаи, когда коммерческие заведения сокращают время работы и закрываются уже в 21:00. При этом на туристах это практически не сказывается, поскольку большинство отдыхающих проводят время на территории отелей, где доступен полный спектр услуг. Жалоб в туроператор от туристов не поступало», — рассказала член РСТ, руководитель направления «Египет» туроператора «Спектрум» Ирина Колышкина.

Как пояснила еще один эксперт РСТ, руководитель отдела PR туроператора Anex Виктория Худаева, так называемый режим экономии ввели не для курортных зон, а для Каира и других крупных городов Египта.

«Туристы, отправляющиеся на отдых от нашей компании по пакетным турам приобретают в Египте отели 4 и 5* на системе питания «все включено». Именно поэтому у них нет необходимости в посещении коммерческих предприятий во время отдыха (рестораны или магазины). Конечно, многие любят погулять по центру Хургады или Шарм-эль-Шейха, тем не менее при необходимости сувениры можно купить на территории отеля или до 21:00. Никаких претензий на данный момент от наших туристов мы не получали», — отметила Худаева.

До этого газета Egypt Independent (EI) сообщила, что магазины, кафе и парки в стране будут работать до 21:00 ради энергосбережения. Согласно информации издания, правительство Египта будет принимать меры по экономии энергии, так как ежемесячная стоимость импорта газа и топлива выросла примерно на $1,1 млрд. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, пишут авторы публикации.

Отмечается, что с ограничениями будут работать торговые центры, включая крупные торговые комплексы с магазинами, ресторанами и кафе, круглосуточные кафе и столовые, парки аттракционов и развлекательные заведения.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туристы массово отменяют туры на Ближний Восток.

 
