Трамп назначил влиятельных деятелей в состав совета по технологиям

Президент США Дональд Трамп назначил крупнейших представителей бизнеса в технологический совет, в том числе главных исполнительных директоров Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Nvidia Corp Марка Цукерберга и Дженсена Хуана и сооснователя Oracle Corp Ларри Эллисона для оценки политики в области искусственного интеллекта и других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сопредседателями совета по науке и технологиям (PCAST) будут Дэвид Сакс, который отвечал за политику в области искусственного интеллекта и криптовалюты в администрации Трампа, и технологический советник Майкл Крациос.

25 марта глава Белого дома назначил первоначальный состав из 13 членов отрасли, в который вошли соучредитель Google (входит в холдинг в Alphabet Inc.) Сергей Брин и основатель Dell Technologies Майкл Делл. В указе американского лидера говорится, что в конечном итоге в совет могут войти 24 человека.

