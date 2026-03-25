В ООН заявили о потере контроля над конфликтом на Ближнем Востоке

Боевые действия на Ближнем Востоке ведут к неконтролируемой эскалации ситуации и чреваты серьезными последствиями. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, пишет «Интерфакс».

«Всего через несколько часов после начала войны на Ближнем Востоке я предупредил, что боевые действия рискуют спровоцировать цепную реакцию, которую никто не сможет контролировать», — сказал он.

Гутерриш отметил, что всего за две недели ситуация вышла из-под контроля. По его словам, конфликт «пересек границы, которые даже мировые лидеры считали невообразимыми».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в МИД России назвали цель призывов к переговорам между США и Ираном.