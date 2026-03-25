КСИР заявил об «уничтожении всех баз США» на Ближнем Востоке

КСИР: уничтожены все базы США на Ближнем Востоке
Иранские военнослужащие уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, Иран призывает жителей стран сообщать о местах укрытия «сбежавших с этих баз» военных. Об этом заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави в эфире иранского телевидения, его слова приводит РИА Новости.

«Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам Соединенных Штатов в регионе», — сказал он.

Кроме того, Фадави не исключил, что иранская сторона могла взять в плен американских военных, но доказательств своим словам не привел.

«Вероятность этого весьма велика», — отметил он.

Фадави добавил, что Иран располагает ракетами, которые запускаются из-под воды, и Тегеран может их применить.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Иран не принял мирный план США и выдвинул свои требования.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

