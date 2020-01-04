Роман Камаев освобожден от должности замглавы агентства по делам молодежи

close
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5... Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил с поста заместителя руководителя Росмолодежи Романа Камаева. Соответствующие документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Камаева Романа Александровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — говорится в сообщении.

Камаев Романа был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи в июле 2017 года.