Роман Камаев освобожден от должности замглавы агентства по делам молодежи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил с поста заместителя руководителя Росмолодежи Романа Камаева. Соответствующие документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Камаева Романа Александровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе», — говорится в сообщении.

Камаев Романа был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи в июле 2017 года.