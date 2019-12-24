Лукашенко заявил об этапе «раздорожья» между РФ и Белоруссией

Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», хотя такого не должно быть после многих лет дружбы. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он пожаловался, что некоторые российские СМИ постоянно обижают белорусов, называя их нахлебниками.

«Мои дети старшие тоже обижаются: что мы, действительно, нахлебники?» — поделился Лукашенко.

Президент попросил не называть так белорусов и напомнил, что Белоруссия в Великой отечественной войне положила на алтарь победы каждого третьего гражданина. Также не только Россия оказывает услуги стране, но и Белоруссия помогает соседнему государству. Он признался, что не хочет приводить никакие аргументы, что белорусы не нахлебники, чтобы не обидеть россиян. Однако политик не исключает, что может это сделать в будущем, чтобы показать, что они не такие богатые, но живут за счет своего труда и мозгов.

Лукашенко, заключая, отметил, что в случае продолжения такого отношения со стороны России, жители Белоруссии могут окончательно обидеться.

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