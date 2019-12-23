Украина выразила протест из-за поездки Путина в Крым

Украинское министерство иностранных дел выражает протест в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым в рамках открытия ж/д сообщения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечает МИД, Украина выражает протест из-за того, что визит Путина в Крым был якобы несогласованный.

Также украинская сторона заявила, что Россия построила мост в Крым без согласия Украины и с грубым нарушением международных норм.

«МИД Украины выражает решительный протест», — подчеркивается в заявлении.

23 декабря Путин и глава Крыма Сергей Аксенов проехали на поезде по Крымскому мосту от Керчи до Тамани.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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