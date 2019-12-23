Путин оставался в Кремле во время стрельбы на Лубянке, рассказал Песков

Российский президент Владимир Путин во время стрельбы на Лубянке 19 декабря оставался в Кремле, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин в это время находился на концерте в Кремле.

«Они находились в Кремле, на территории Кремля. Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда», — сказал Песков.

Представитель Кремля назвал произошедшее проявлением безумия. По его словам, ни одна страна мира не застрахована от любых проявления с такими трагическими последствиями.

Песков добавил, что все меры для ликвидации ситуации на Лубянке были приняты.

Мужчина открыл стрельбу около дома 12 на улице Большая Лубянка в четверг вечером. Он был нейтрализован. В результате стрельбы погибли двое правохранителей.