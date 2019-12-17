Путин и Эрдоган созвонились

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На повестке у двух лидеров была Сирия и ситуация в Ливии. В частности, Путин и Эрдоган поговорили на темы, «связанные с продолжающейся эскалацией военного противостояния» в Ливии.

Кроме того, президенты высказались о стабилизации в сирийском Идлибе и на северо-востоке САР. Они подчеркнули важность наращивания двухсторонних усилий по борьбе с боевиками.

Турецкая сторона уточнила, что также главы стран затронули темы по двусторонним отношениям и поговорили про региональные проблемы.

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