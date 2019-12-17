Донбасс захотел интеграции с Россией

Два лидера самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник признались, что территория держит курс на интеграцию с российской стороной, сообщают украинские СМИ.

Пушилин рассказал, что после проведения нормандского саммита потерялось понимает того, кто является другом Донбасса, а кто врагом. Однако неизменной осталось желание держать курс на интеграцию с Россией и запущенный процесс не остановить ни при каких условиях.

«Мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева», — продолжил Пушилин.

Пасечник добавил, что интеграция Донбасса с Россией не будет противоречить минским договоренностям и она произойдет не зависимо от того, согласен ли глава Украины Владимир Зеленский с этим или нет.

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