Российских шахматистов допустили к международным турнирам с флагом РФ

FIDE допустила российских шахматистов на турниры с флагом России

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение допустить российских шахматистов к участию в командных и одиночных международных турнирах с национальной символикой.

Решение было утверждено на заседании генеральной ассамблеи. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат против признания 51.

В 2022 году Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

В 2025 году FIDE разрешила юношеским и паралимпийским сборным России выступать в нейтральном статусе. В июле женская сборная страны получила право участвовать в командном чемпионате мира под эгидой FIDE.

В ноябре Федерация шахмат Украины потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам.

Ранее сборная России выиграла чемпионат мира по шахматам.