На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль

Хинштейн: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Глушковском районе, ранена женщина
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара ранена женщина 1973 года рождения», — написал он.

По словам главы региона, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставляют ее в Курскую областную больницу.

12 декабря житель Курской области получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел в Беловском районе. Дрон атаковал автомобиль 39-летнего мужчины. Его доставили в больницу. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал население к бдительности и соблюдению мер безопасности.

5 декабря обломки украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы проделанной саперами КНДР работы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами