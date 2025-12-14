В Курской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара ранена женщина 1973 года рождения», — написал он.

По словам главы региона, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставляют ее в Курскую областную больницу.

12 декабря житель Курской области получил минно-взрывную травму в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел в Беловском районе. Дрон атаковал автомобиль 39-летнего мужчины. Его доставили в больницу. Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал население к бдительности и соблюдению мер безопасности.

5 декабря обломки украинских беспилотников повредили окна в частных домах Курска и автомобиль.

Ранее Хинштейн раскрыл масштабы проделанной саперами КНДР работы.