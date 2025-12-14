Скончалась бывший замгендиректора Русского музея Евгения Петрова

Российский искусствовед Евгения Петрова, занимавшая пост заместителя генерального директора Русского музея по научной работе, умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Русского музея.

В музее уточнили, что Петрова скончалась после тяжелой болезни. Она была заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств и на момент смерти являлась главным экспертом Русского музея по научно-издательской деятельности.

Евгения Петрова проработала в Русском музее почти 60 лет — с 1966 года. За это время она приняла участие в подготовке множества выставочных проектов, которые пользовались высоким интересом у посетителей в России и за рубежом.

В музее напомнили, что в 2024–2025 годах Петрова выступила организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае. Проект был реализован в рамках перекрестных годов культуры и получил широкий общественный резонанс. Кроме того, по приглашению ГМИИ имени Пушкина она курировала выставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения», которая недавно открылась в Москве.

