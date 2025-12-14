На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончалась бывший замгендиректора Русского музея Евгения Петрова

Умерла искусствовед и экс-замглавы Русского музея Евгения Петрова
true
true
true
close
Александр Демьянчук/ТАСС

Российский искусствовед Евгения Петрова, занимавшая пост заместителя генерального директора Русского музея по научной работе, умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Русского музея.

В музее уточнили, что Петрова скончалась после тяжелой болезни. Она была заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения, членом-корреспондентом Российской академии художеств и на момент смерти являлась главным экспертом Русского музея по научно-издательской деятельности.

Евгения Петрова проработала в Русском музее почти 60 лет — с 1966 года. За это время она приняла участие в подготовке множества выставочных проектов, которые пользовались высоким интересом у посетителей в России и за рубежом.

В музее напомнили, что в 2024–2025 годах Петрова выступила организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае. Проект был реализован в рамках перекрестных годов культуры и получил широкий общественный резонанс. Кроме того, по приглашению ГМИИ имени Пушкина она курировала выставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения», которая недавно открылась в Москве.

Ранее умер заслуженный артист Казахстана Олег Прядко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами