Орбан усомнился, что генсек НАТО сохранит свой пост после угроз России

Орбан допустил уход Рютте с поста генсека НАТО после слов о конфликте с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте может уйти с поста главы Североатлантического альянса после своих слов о конфликте с Россией. Такое развитие событий допустил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.

«Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?» - задался вопросом Орбан.

Он назвал невиданной текущую ситуацию в НАТО, при которой »США хотят мира, а Европа хочет войны».

11 декабря Рютте заявил, что государствам — членам Североатлантического альянса нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники НАТО не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе. Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.