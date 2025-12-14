Минобороны сообщило о перехвате более 50 БПЛА над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны в субботу вечером перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 мск. Наибольшее число БПЛА сбили над Белгородской областью — 24 аппарата. Еще 17 беспилотников уничтожили в Брянской области, пять — в Тульской, три — в Курской.

Кроме того, по два дрона были перехвачены над Калужской и Рязанской областями, а также над Московским регионом. Один беспилотник ликвидировали над территорией Воронежской области.

В этот же день в период с 12:00 до 16:00 над восемью регионами РФ ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства ПВО сбили 12 беспилотников над Брянской областью, по восемь — над Курской и Белгородской областями, пять — над Орловской областью, три — над Калужской, два — над Рязанской и по одному — над Тульской и Тамбовской.

Ранее в России создали устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс».