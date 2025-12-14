Андреева названа лучшей теннисисткой России

Федерация тенниса России (ФТР) признала 18-летнюю теннисистку Мирру Андрееву лучшей в 2025 году. Об этом сообщает пресс‑служба ФТР.

В Москве прошла церемония вручения национальной премии «Русский кубок», где ФТР отметила лучших спортсменов сезона. Главной награды «Теннисистка года» удостоилась Мирра Андреева.

Андреева занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она не сумела отобраться на Итоговый турнир WTA в личном разряде, а в паре с Дианой Шнайдер они не смогли выйти из группы. При этом теннисистка завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам — в 2025 году Андреева заработала более $4,7 млн.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее глава ФТР заверил, что Андреева и Шнайдер не променяют флаг России.