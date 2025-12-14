Под Белгородом FPV-дрон ударил по «КамАЗу», есть раненый

Под Шебекино в Белгородской области украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по «КамАЗу». Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при налете пострадал мужчина. Его госпитализировали в балгородскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Машина тоже была повреждена.

«Второй дрон сдетонировал на парковке — повреждены две машины и остекление коммерческого объекта», — добавил глава региона.

До этого в Белгородской области при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка пострадал ребенок. В доме проживала семья из 13 человек. Пятилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую больницу. В результате налета БПЛА дом загорелся. Его оперативно потушили пожарные, однако были повреждены крыша и окна. Семью временно разместили в пансионате.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».