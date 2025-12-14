На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Белгородом FPV-дрон ударил по «КамАЗу», есть раненый

Под Шебекино водитель грузовика пострадал при налете FPV-дрона
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Под Шебекино в Белгородской области украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по «КамАЗу». Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при налете пострадал мужчина. Его госпитализировали в балгородскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча. Машина тоже была повреждена.

«Второй дрон сдетонировал на парковке — повреждены две машины и остекление коммерческого объекта», — добавил глава региона.

До этого в Белгородской области при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка пострадал ребенок. В доме проживала семья из 13 человек. Пятилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую больницу. В результате налета БПЛА дом загорелся. Его оперативно потушили пожарные, однако были повреждены крыша и окна. Семью временно разместили в пансионате.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами