Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» заявил, что «сыт по горло» властью. Трансляция опубликована на сайте телерадиокомпании.

«Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны. Улучшение ситуации было бы, если бы были люди другие», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о вероятности переизбрания в наступающем году.

До этого лидер республики заявил о готовности участвовать в выборах в 2026 году при условии соответствующего предложения со стороны президента России и поддержки со стороны жителей региона.

Еще весной Рамзан Кадыров заявил, что просит об отставке и надеется, что сможет покинуть пост. Однако опрошенные «Газетой.Ru» политологи усомнились в реальности скорого ухода Кадырова с поста, при том что глава республики не в первый раз говорит о желании уйти в отставку.

Сам Кадыров впоследствии пояснил, что не может сам принять решение об отставке — сделать это может только президент России Владимир Путин. Себя же глава Чечни назвал «пехотинцем», который «выполняет приказ».

