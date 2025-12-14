Бабник из центра воспроизводства Московского зоопарка завершил зажировку

Манул Бабник, второе имя которого Кеша, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка закончил зажировку, достигнув максимального веса в 6,5 кг. Об этом сообщается на портале столичного мэра Сергея Собянина.

В пресс-релизе говорится, что в декабре представитель семейства кошачьих стремится не покидать дом для кормлений и проводит много времени во внутреннем вольере. Чтобы сохранить его пищевой интерес, сотрудники зоопарка прячут еду в разных местах, но при этом не позволяют Бабнику переедать.

«Сейчас Бабник получает около 400 граммов корма один раз в день — это крысы и перепелки. Поскольку это довольно возрастной манул, его метаболизм значительно медленнее, чем у молодых котов», — рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Она добавила, что у животного в неделю есть два «разгрузочных голодных» дня.

Бабник родился в Новосибирском зоопарке 10 лет назад. Спустя два года он переехал в подмосковный центр воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка. Там манул обитает в вольере площадью 500 кв. м.

До этого благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка в состав русского языка внесли слово «зажировка». Она описывает процесс создания у животных жирового запаса, необходимого в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи. В зоопарке отметили, что сначала слово использовалось зоологами и киперами в рассказах для посетителей о Тимофее и беседах с представителями СМИ. Постепенно термин стали употреблять все чаще.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Анна Сирота объяснила, почему зажировка украшает только манула.