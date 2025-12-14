На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой

Фицо назвал Украину черной дырой, которая поглощает деньги и будущее Евросоюза
Darko Vojinovic/AP

Украина похожа на черную дыру, засасывающую деньги Евросоюза и его будущее. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина — черная дыра, из-за которой теряются миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», — написал он.

12 декабря Фицо заявил, что Словакия воспрепятствует выдаче «репарационного кредита» Киеву на предстоящем Европейском совете. По его словам, Братислава не поддержит выделение европейских средств на войну, поскольку придерживается мирной политики.

10 декабря газета The New York Times писала, что у Евросоюза отсутствует стратегия в отношении завершения конфликта на Украине. Авторы издания отмечают, что у стран объединения нет ответа «на ключевые вопросы по поводу решений, касающихся будущего» страны. Помимо этого, европейские лидеры сталкиваются и с другими проблемами, в том числе с дефицитом бюджета, ухудшением общественного мнения из-за постоянной поддержки Украины.

Ранее Фицо предложил поддерживающим Украину студентам отправиться туда воевать.

