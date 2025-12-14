Названы дата и место прощания с погибшим мэром Реутова

Прощание с главой подмосковного Реутова Филиппом Науменко состоится 15 декабря в Троицком храме города. Об этом сообщили в администрации наукоград.

В мэрии уточнили, что церемония пройдет с 10:00 до 12:00 мск в храме, расположенном на улице Победы, дом 3. В этот же день состоятся похороны. По данным источника ТАСС в администрации города, Науменко будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище после гражданской панихиды и отпевания.

Филипп Науменко скончался 13 декабря после тяжелого ДТП, произошедшего утром 7 декабря в Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, после чего машина перевернулась. Водитель автомобиля, 28-летний мужчина, находился за рулем.

Врачи несколько дней боролись за жизнь главы Реутова, однако он впал в кому и спасти его не удалось. 28 декабря Науменко должно было исполниться 40 лет.

