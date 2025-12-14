На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы дата и место прощания с погибшим мэром Реутова

Прощание с главой Реутова Науменко пройдет 15 декабря в Троицком храме
true
true
true
close
Telegram-канал «Филипп Науменко | Глава Реутова»

Прощание с главой подмосковного Реутова Филиппом Науменко состоится 15 декабря в Троицком храме города. Об этом сообщили в администрации наукоград.

В мэрии уточнили, что церемония пройдет с 10:00 до 12:00 мск в храме, расположенном на улице Победы, дом 3. В этот же день состоятся похороны. По данным источника ТАСС в администрации города, Науменко будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище после гражданской панихиды и отпевания.

Филипп Науменко скончался 13 декабря после тяжелого ДТП, произошедшего утром 7 декабря в Нижегородской области. По предварительной информации, служебный автомобиль, в котором он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, после чего машина перевернулась. Водитель автомобиля, 28-летний мужчина, находился за рулем.

Врачи несколько дней боролись за жизнь главы Реутова, однако он впал в кому и спасти его не удалось. 28 декабря Науменко должно было исполниться 40 лет.

Ранее бывший чиновник Росавиации попал в ДТП в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами