В Пермском крае на турбазу вернулись только двое из 15 туристов

РИА Новости: на турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов
Telegram-канал «112»

В Пермском крае не вышла на точку сбора туристическая группа из 15 человек в районе горы Ослянка, на турбазу вовремя вернулись только двое. Об этом сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, группа, состоявшая из мужчин, должна была завершить маршрут и вернуться на базу «Ослянка-хаус» в субботу. Два участника пришли на базу вечером 13 декабря, после чего связь с остальными 13 туристами была потеряна, их местонахождение до сих пор не установлено.

В региональном управлении МЧС уточнили, что проверяют информацию о незарегистрированной группе, которая не вышла к месту сбора в Горнозаводском районе. На самой турбазе ситуацию комментировать отказались.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», среди пропавших нет несовершеннолетних, самому младшему участнику 27 лет. Родственники туристов начали поиск волонтеров, к операции присоединился отряд «ЛизаАлерт», работы будут вестись при участии спасателей.

Как сообщал уральский портал E1 со ссылкой на местных жителей, в день исчезновения группы у подножия Ослянки наблюдалась плохая видимость. Гора Ослянка является одной из самых высоких точек Среднего Урала, ее высота составляет 1119 метров.

Ранее в США немецкая овчарка и хозяин нашли в лесу пропавшую девочку.

