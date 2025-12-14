Жителей юга России предупредили об угрозе падения БПЛА

В Краснодарском крае введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает российское МЧС через свое приложение.

В ведомстве предупредили жителей края об угрозе падения беспилотников. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

До этого обломки сбитых беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пожарные потушили возгорание. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.