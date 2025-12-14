«Не должен дожить до старости»: Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем

Кадыров заявил, что у него отменное здоровье и все в порядке

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии сообщил, что у него отменное здоровье.

Чиновник отметил, что его доброжелатели не рады такому положению дел.

«Судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное», — сказал он.

В сентябре Кадыров говорил, что сразу делает 50 отжиманий, когда ему говорят, что со здоровьем не все в порядке.

СМИ не раз сообщали об «исчезновении» главы Чечни. Эти публикации обычно связаны со слухами о болезни Кадырова, которые ходят как минимум с 2019 года. Например, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что глава Чечни находится в критическом состоянии и не разговаривает из-за проблем с почками.

Сам Кадыров информацию о проблемах со здоровьем всегда опровергал. Так, в мае 2025 года он опубликовал видео с размышлениями о слухах насчет болезни. Чиновник призвал «не тратить жизнь на пустое, суету и бессмысленные разговоры, но наполнять ее искренностью и благодатью».

Ранее Кадыров выложил фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции.