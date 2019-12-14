Депутат подарил вазелин нижегородским чиновникам после задержки строительства школы
Депутат Госдумы Вадим Булавинов, который ранее был мэром Нижнего Новгорода, вручил баночку вазелина главе администрации Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы, которое состоялось с большой задержкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.
Как стало известно, строительство учебного заведения в поселке Гидроторф, расположенном в регионе, велось более двух лет назад. При этом сроки сдачи школы неоднократно откладывались, в результате чего объект приняли только в декабре 2019 года.
Отмечается, что сам депутат выступил с речью на открытии образовательного учреждения. По словам парламентария, он обращался в прокуратуру, чтобы процесс строительства прошел быстрее.
«Понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина», — сказал Булавинов на открытии школы.
Он отметил, что данное средство им может пригодиться.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: