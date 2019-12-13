Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено уведомление о подозрении в убийстве оперативника во время штурма дома экс-лидера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Атамбаева Замира Жоошева.

Как отмечается, Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова.

Следствие утверждает, что оперативник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Адвокат утверждает, что сотрудники «Альфы» выполняли преступный приказ руководства ГКНБ.

«Для реализации привода подозреваемого не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом», — сказал Жоошев.

По его мнению, противники Атамбаева хотят все повесить на него.

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