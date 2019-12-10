Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков

Российский президент Владимир Путин заявил, что протестующие россияне имеют право выражать свою точку зрения, однако это необходимо делать только законными средствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Главу государства спросили об уголовном преследовании россиян, которые бросили бумажный стаканчик в правоохранителей. По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.

«Бросил пластиковый стакан в представителя власти — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего… Потом камень, потом стрелять начнут и громить магазины», — предположил Путин.

Также он напомнил, что в некоторых европейских странах вводят уголовное наказание за нарушение правил уличных демонстраций. В частности, в Швеции и США лишают свободы за такие проступки на 10 лет.

«Все имеют право высказывать свою точку зрения, … но законными средствами», — заключил Путин.

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