Россияне в 2026 году станут больше платить за обслуживание банковских карт

«Ъ»: в России увеличится стоимость обслуживания банковских карт
Отмена с 1 января 2026 года льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) приведет к увеличению стоимости услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт. Об этом, ссылаясь на разъяснительное письмо министерства финансов РФ в Банк России, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Согласно документу, после введения изменений в Налоговый кодекс НДС будут облагаться операции по эквайрингу, выпуску, обслуживанию карт и обработке транзакций. При этом освобождаются от обложения операции по переводу средств по счетам, включая переводы через Систему быстрых платежей (СБП).

Эксперты считают, что нововведение приведет к росту комиссии, взимаемой банками.

9 января сообщалось, что цены на строительные материалы в России в 2026 году вырастут на 15%. Рост цен будет связан прежде всего с увеличением налоговой нагрузки, включая изменение параметров НДС, а также с инфляционными факторами.

Ранее стало известно, что ТПП ожидают роста цен в небольших магазинах и у частных мастеров. 

