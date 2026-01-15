В России объяснили, почему за роботов нужно платить налоги

Вопрос налогообложения человекообразных роботов в 2026—2030 годах начнет переходить из плоскости IT-регулирования в сферу социальной устойчивости. Если человекообразный робот замещает штатную единицу, то государство теряет НДФЛ и страховые взносы, которые раньше платились за живого человека, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Это создает дефицит в бюджетах пенсионных и социальных фондов.

Предполагаю, что в будущем логика «налога на роботов» будет заключаться в компенсации этих потерь. Если компания арендует человекообразного робота у вендора (создателя робота), налог может взиматься в виде специального акциза или повышенного коэффициента к платежам за аренду технологических мощностей. Если же робот находится в собственности, налогообложение может трансформироваться в ежегодный сбор, эквивалентный части социальных взносов за замещенного сотрудника», — отметил Трепольский.

По его словам, это позволит сбалансировать выгоду бизнеса от автоматизации и обязательства государства перед людьми, оставшимися без работы.

Введение таких налогов выглядит логичным, но требует тонкой настройки — нельзя допустить, чтобы фискальная нагрузка задушила инновации, уверен эксперт. Оптимальным решением Трепольский считает целевое налогообложение: средства от «робо-налогов» должны направляться исключительно на переобучение сотрудников и выплату безусловного базового дохода тем, чьи профессии исчезли под давлением ИИ. Таким образом, компания, создающая «робо-место», не просто экономит, а инвестирует в социальную стабильность рынка, на котором она продолжает работать, уверен Трепольский.

Ранее депутат Светлана Бессараб не исключила, что работодатели будут платить налоги за роботов.