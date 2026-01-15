Размер шрифта
Школьникам рассказали, можно ли использовать слово «ок» в сочинениях ЕГЭ

Эксперт Козловская: слово «ок» нельзя применять в сочинениях ЕГЭ
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Заимствованные из иностранного языка слова «ок» и «окей» недопустимо использовать в сочинениях ЕГЭ в связи с тем, что этот жанр подразумевает монологическую форму. Об этом в беседе с ТАСС сообщила завкафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена профессор Наталия Козловская.

«Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ — монолог, в котором никаким «океям» и «окам» не место», — сказала она.

По словам Козловской, в Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова частица «окей», выражающая согласие, а также «окей» в функции сказуемого даны без каких-либо помет. При этом слово «ок» в словаре отсутствует.

Кроме того, эксперт отметила, что этих слов нет в Толковом словаре государственного русского языка, доступном на сайте СПбГУ.

Тем не менее в русском языке у частицы «окей» существует аналог «да», а в форме сказуемого его можно заменить на «хорошо», заключила профессор.

До этого Козловская рассказала, что в сочинениях на ЕГЭ можно использовать слово «лабубу», поскольку оно не имеет аналогов в русском языке.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Александр Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе.
 
