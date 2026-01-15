Москвичам рассказали о погоде в феврале

Гидромедцентр: температура в Москве в феврале и марте ожидается выше нормы

Температура в Москве в феврале и марте прогнозируется выше нормы. Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас есть прогноз на март 2026 года и февраль. Получается, февраль теплее нормы и март теплее нормы», — сказала она.

По словам Макаровой, температура этой зимой в дальнейшем будет повышаться.

В свою очередь, метеоролог и синоптик Александр Ильин предупредил жителей столичного региона о сильных морозах. По его словам, в выходные на текущей неделе днем ожидается -13…-17°C, ночью -15…-20°C.

Он отметил, что в крещенскую ночь температура воздуха будет колебаться от -15 до -20°C, а после Крещения морозы начнут усиливаться. Так, с 21 по 25 января ожидается от -20 до -30°C в зависимости от района Московской области. При этом снегопадов до конца месяца не прогнозируется, добавил Ильин.

Синоптик также рассказал, что сразу после Крещения в Москве и области установится морозная погода, которая задержится надолго.

Ранее инструктор Алешкин объяснил, как выбрать одежду для прогулок в мороз.