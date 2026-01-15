Размер шрифта
Аналитик объяснил, от чего стала больше зависеть цена ОСАГО

Аналитик Остудин: цена ОСАГО стала больше зависеть от стиля вождения и аварий
Алексей Майшев/РИА Новости

Зависимость цены ОСАГО от стиля вождения и совершенных или возможных аварий выросла в 2026 году. Об этом агентству «Прайм» рассказал предприниматель, член президиума Российского союза автостраховщиков (РСА), эксперт-практик по страхованию и управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин.

По его словам, в 2025 году новички, обладатели высокого коэффициента бонус-малус (КБМ), а также владельцы полисов без ограничения числа водителей платили по повышенной ставке.

В этом году Банк России расширил на 15% тарифный коридор, по которому страховые могут рассчитывать стоимость ОСАГО в индивидуальном порядке.

Из-за этого те, кто водят аккуратно и без аварий, увидели снижение стоимости страховки.

13 января Остудин рассказал, что в 2026 году на рынке ОСАГО ожидается рекордное число мошеннических схем — по всему страховому рынку прогнозируется не менее 1,8 млн таких случаев.

Ранее сообщалось, что россияне массово игнорируют звонки курьеров, считая их мошенниками.

