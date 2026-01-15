Размер шрифта
Сирены ревут из-за лавин на Камчатке

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском из-за лавин ревут сирены
Shutterstock/Oleg Elkov

В Петропавловске-Камчатском из-за лавин звучат сирены, власти призывают людей не выходить на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, в городе объявлена угроза схода снега с крыш. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.

Сообщается, что сугробы сошли перед входом в магазин «Азбука мебели», в результате чего клиентов заблокировало в помещении, а их автомобили накрыло снегом.

15 января министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что в Петропавловске-Камчатском в результате схода снега с скатной крыши многоквартирного дома не выжил мужчина.

Инцидент произошел по адресу улица Советская, 16. По словам министра, сошедший снег накрыл находящегося под крышей мужчину. Лебедев отметил, что прибывшие спасатели обнаружили тело под завалом — в момент схода снега мужчина откапывал свой автомобиль.

Ранее пермский школьник попал в больницу после того, как на него рухнула глыба льда.

